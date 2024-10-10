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13 polis şehit olmuştu! DEM Parti İl Başkanı ve 7 kişi bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
13 polis şehit olmuştu! DEM Parti İl Başkanı ve 7 kişi bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alındı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

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