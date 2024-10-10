Kış saati uygulaması geri mi geliyor? Bakan Bayraktar son noktayı koydu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kış saati uygulamasına ilişkin, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

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Kış saati uygulamasına dönülüp dönülmeyeceği konusunda vatandaşın kafasındaki soru işaretlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar cevap verdi.

Bakan Bayraktar 2016'dan bu yana uygulanmayan kış saati tartışmalarına son noktayı koyarak herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" dedi.

Buna göre; kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıktı.

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor. Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.