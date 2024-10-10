Gürsel Tekin'i çıldırtan olay! CHP'deki kumpas olayına isyan etti

PİAR, Metropoll'den sonra Arel'den de anket geldi. Sonuçlar CHP'nin eridiğini gösterirken CHP'de Özgür Özel'e yönelik kumpas süreci nasıl etkiledi? Hadi Özışık sordu eski CHP'li Gürsel Tekin Perde Arkası'nda değerlendirdi.

Abone ol

Bildiğini üzere gazeteci olduğu iddia edilen Ebru Küçükaydın , CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay arasında yasak aşk yaşandığını iddia etti.

Adı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yasak aşk iddialarına karışan ve kürtaj yaptırdığı öne sürülen Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Kanser olduğunu açıklayan Durbay "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" dedi. Hepsini ve daha fazlasın Hadi Özışık sordu eski CHP'li Gürsel Tekin Perde Arkası'nda değerlendirdi.