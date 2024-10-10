Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine 'napalm bombası' atmasını önerdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan , İsrail'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan ve bölgeden çekilmeyen İrlanda askerlerine "napalm bombası atmasını" önerdi.

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2016-2020 yıllarında başkanlık yapan Trump'ın ulusal güvenlik ekibine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Brodsky'nin, Lübnan'daki görev yerinden çekilmeyecekleri açıklanan İrlanda birlikleriyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Brodsky paylaşımında, "İsrail, İrlandalıların olduğu yerlere halı bombardımanı yapmalı ve daha sonra da üstlerine napalm bombası atmalı." ifadesini kullandı.

X'te yoğun tepki çeken paylaşımını silen Brodsky'nin hesabı, daha sonra şirket tarafından "yayın ilkelerini ihlal" ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

İrlanda Başbakanı Harris'ten tepki

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İrlanda Başbakanı Simon Harris, konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Harris, İrlanda askerlerinin Lübnan'daki barış gücünde harika bir iş çıkardığını ve Brodsky'nin paylaşımının "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" bir açıklama olduğunu belirtti.

İrlanda, İsrail'in, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini geri çevirmişti.

Brodsky'nin ismi, Trump döneminde Orta Doğu barışı ve Filistin-İsrail barışı gibi başlıklarda Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine danışmanlık yapan isimlerden biri olarak geçiyor.