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Bakan Murat Kurum, Azerbaycan'da! "Hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz"

Bakan Murat Kurum, Azerbaycan'da! "Hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz"

Bakan Murat Kurum "COP29’da alınacak kararların ve belirlenecek eylemlerin önümüzdeki yıllarda bir mihenk taşı olması için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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İklim değişikliği mücadelelerinin önemli adımlarından biri olan Pre-COP toplantısı Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "11 kasımda gerçekleşecek, yılın en büyük küresel buluşmalarından biri olan Pre-COP29 öncesi Pre-COP için dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dayız. " dedi.

Kurum paylaşımında şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, iklim değişikliği her ülke için bir milli güvenlik meselesi haline geldi ve bu mücadelede her adımımız önemli. Bu noktada COP29’da alınacak kararların ve belirlenecek eylemlerin önümüzdeki yıllarda bir mihenk taşı olması için hiçbir çabayı esirgemeyeceğiz."

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