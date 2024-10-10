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Yaşanan her gelişme ruh sağlığımızı etkiliyor

Yaşanan her gelişme ruh sağlığımızı etkiliyor

Medipol Sağlık Grubu’ndan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Adalı Aker, günümüzde ruh sağlığının biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarının daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğine dikkat çekti. Dr. Aker, “Dünya genelindeki olumsuz gelişmeler, bilinç durumumuzu, farkındalığımızı ve depresif duygularımızı etkiliyor.” dedi.

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Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Adalı Aker, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde toplumsal hayat, bireyin tutum ve davranışlarını etkilediğini söyledi. Pandeminin ardından insanların yaşamlarını etkileyen sosyal ve psikolojik dinamiklerin daha da keskinleştiğini vurgulayan Dr. Aker, “Kaygı düzeyimiz her geçen gün artıyor.” dedi.

Öfke kontrolü ve tahammül sorunları

Her bireyin kendi ruhsal durumunu değerlendirmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Aker, “Sabah uyandığınızda motivasyonunuz, iş yerine gitme isteğiniz, sosyal ilişkileriniz ve kendinizi aynada nasıl gördüğünüz, ruhsal sağlığınızın göstergesidir,” dedi.

Son zamanlarda öfke kontrol sorunlarının da arttığına işaret eden Dr. Aker, “Bu durum insan ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Tahammül seviyemiz giderek azalıyor ve bu da insanların birbirlerine daha olumsuz tepki vermesine neden oluyor.” diye konuştu.

Depresif duygu durumuna dikkat!

Dr. Aker, ruh sağlığında yaşanan bu olumsuzlukların kişiyi umutsuzluğa sürükleyebileceğini, beklentilerin düşmesine neden olabileceğini ve bunun da depresif duygu durumlarını tetikleyebileceğinin altını çizdi. Bireylerin kendi duygu durumlarıyla ilgili bilinçli olmaları ve gerektiğinde profesyonel destek almaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi. Pandemi sonrası değişen dünya şartlarının bireysel ve toplumsal ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

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