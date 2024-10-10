Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda güvenliğiyle ilgili açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların kullanımını engellemek için yeni bir uygulamayı devreye aldıklarını açıklamıştı. Bakanlıktan konuyla ilgili sürece dair bir açıklama geldi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakantığımıza verdiği temel bir görevdir.

• Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

• Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı 1 denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.

Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.