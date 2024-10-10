Trump'ın Gazze sözleri tepki çekti: Monako'dan daha iyi olabilir

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, daha önce Gazze'ye gittiğini söyleyerek "Monako'dan daha iyi olabilir" dedi. Amerikan basını ise "Trump'ın Gazze'ye gittiğine dair bir kayıt bulunmuyor" dedi.

Abone ol

İsrail'in yerle bir ettiği, 42 bin sivili katlettiği Gazze Şeridi'ni Monako'ya benzetti, Gazze şeridine gittiği iddia etti. ABD'de Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın bu sözleri tepki çekti:

"Monako'dan daha iyi olabilir. Orta Doğu'daki en iyi konuma, en iyi suya, her şeyin en iyisine sahip. En iyisi, yıllardır söylüyorum. Biliyorsunuz, oradaydım. Zor bir yer, biliyorsunuz, tüm saldırılardan önce ve son birkaç yıldır olan olaylardan önce."

Sağcı yayın politikası ile tanınan radyo sunucusu Hugh Hewitt'in programında konuşan Trump, Gazze şeridi için "Bir müteahhit olarak güzel olabilirdi" dedi. Öte yandan ABD basını, Trump'ın Gazze Şeridi'ne gittiğine dair hiç bir kaydın olmadığını yazdı.

Trump'ın damadı: Gazze'de yeni inşa edilecek mülkler değerli olacak

Trump'ın damadı ve başkanlığı dönemindeki dış politika danışmanlarından Jared Kushner de geçtiğimiz mart ayında Gazze'nin sahil kesiminde inşa edilecek mülklerin değerli olacağını söylemişti.

"Gazze'nin sahil kesimindeki mülkler, eğer insanlar bir tür geçim kaynağı oluşturmaya odaklanırsa çok değerli olabilir. Şu an da İsrail'in yerinde olsaydım Negev'i buldozerle yerle bir edip insanları oraya taşımaya çalışırdım."