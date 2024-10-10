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Borçlanmada harcama imkanı! Parola Card hizmete sunuldu

Borçlanmada harcama imkanı! Parola Card hizmete sunuldu

Parolapara CEO'su Fatih Çelik: "'Parola: Kazanmak' mottomuzla uyumlu olarak, borçlanmadan harcama imkanı sunan bu ön ödemeli kart ile kullanıcılarımızın bütçelerini kontrol altında tutmalarını sağlarken, her alışverişte kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Parolapara, yeni ürünü ön ödemeli kart 'Parola Card'ı kullanıcıların hizmetine sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ön ödemeli bir kart olarak kullanıcılarının finansal özgürlüklerine katkı sağlayan Parola Card, borçlanmadan harcama yapma imkanıyla güvenli ve akıllı alışveriş imkanı sunuyor.

'Parola: Kazanmak' özdeyişiyle hayat bulan, alışverişlerde harcanan tutarın belli bir kısmının hesaba iade edildiği 'cashback' kampanyalarıyla kullanıcılar, her alışverişlerinde kazanç elde ederken, aynı zamanda güvenli ve pratik ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Temassız ve şifreli ödeme seçenekleri sunan kart, 7/24 ATM'lerden para yatırma ve çekme olanağıyla ödemelerde esneklik sağlıyor. Ayrıca, Parola Card sahipleri otomatik ödeme talimatı vererek faturalarını ve sabit ödemelerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

Restoran, akaryakıt ve market harcamalarından seyahat masraflarına kadar hayatın her alanındaki harcamalar için anında nakit iade fırsatı sunan Parola Card, kullanıcılarının finansal hayatlarını daha kolay yönetebilmelerine olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parolapara Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Çelik, yeni ürünleri Parola Card'ın dijital cüzdanla sanal kart ürünlerini tamamlayan yeni ürünleri olduğunu belirtti.

Kullanıcılarının finansal yaşamlarını kolaylaştırmak, hızlı, güvenli ve kazançlı alışveriş deneyimi sunmanın öncelikleri olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

''Parola: Kazanmak' mottomuzla uyumlu olarak, borçlanmadan harcama imkanı sunan bu ön ödemeli kart ile kullanıcılarımızın bütçelerini kontrol altında tutmalarını sağlarken, her alışverişte kazandırmaya devam edeceğiz. Parolapara olarak, müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak, hızlı rahat ve güvenli bir şekilde finansal işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda en çok tercih edilen ve beğenilen elektronik para kuruluşlarından biri olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

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