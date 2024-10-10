BIST 9.127
DOLAR 34,22
EURO 37,56
ALTIN 2.878,80
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum'a Malatya'dan fahri hemşehrilik beratı

Murat Kurum'a Malatya'dan fahri hemşehrilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul etti.

Abone ol

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kurum'un 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya ve Malatyalıların yanında olduğunu belirtti.

Depremin yaralarının sarılması ve kentin bir an önce yeniden ayağa kalkması için gayret gösteren Kurum'un, Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer edindiğini vurgulayan Er, Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alındığını kaydetti.


Sami Er, "Bu vesileyle Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kararın oy birliğiyle alınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyelerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ülker 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Ülker 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Mardin, Bitlis ve Hakkari'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
Mardin, Bitlis ve Hakkari'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
Kovid-19'un kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabildiği ortaya çıktı
Kovid-19'un kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabildiği ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsan kaçakçılığı yapan general için flaş karar...
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İnsan kaçakçılığı yapan general için flaş karar...
Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıkladı! Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor
Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıkladı! Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor
Ecrin Su Çoban Discord soruşturmasında! Ekipler harekete geçti
Ecrin Su Çoban Discord soruşturmasında! Ekipler harekete geçti
Eylem Tok'un iade davası ertelendi: Tutukluluk hali devam edecek
Eylem Tok'un iade davası ertelendi: Tutukluluk hali devam edecek
CHP, hafta sonu kampa girecek
CHP, hafta sonu kampa girecek
Borçlanmada harcama imkanı! Parola Card hizmete sunuldu
Borçlanmada harcama imkanı! Parola Card hizmete sunuldu
İş insanı Ratan Tata hayatını kaybetti
İş insanı Ratan Tata hayatını kaybetti
Trump'ın Gazze sözleri tepki çekti: Monako'dan daha iyi olabilir
Trump'ın Gazze sözleri tepki çekti: Monako'dan daha iyi olabilir
Aydın'da yaban domuzları aç kalınca merkeze indi!
Aydın'da yaban domuzları aç kalınca merkeze indi!