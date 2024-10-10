Ecrin Su Çoban Discord soruşturmasında! Ekipler harekete geçti

İstanbul’da yaşanan İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil’in ölümünün ardından Discord’a erişim engeli gelmişti. Discord’da ortaya çıkan şantaj ve dolandırıcılık skandalıyla ilgisi olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban’ın evinde arama yapılacağı ve dijital materyallerine ise el konulduğu ortaya çıktı.

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Discord​ üzerinden kullanıcıların kimlik bilgilerini bulundurduğu ve kız çocuklarına siber zorbalık ile taciz iddialarıyla gündeme gelen Deha Tuzcu'nun yakın arkadaşı olduğu iddia edilen fenomen Ecrin Su Çoban da soruşturmaya dahil edildi. Pointer'in haberine göre, Çoban’ın evinde arama yapılacak ve dijital materyallere el koyulacak.

İstanbul'da yaşanan katliamın ardından çocuklara yönelik şantaj​ ve cinsel istismar​ iddialarıyla gündeme gelen Discord’a erişim engeli getirilmişti. 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban’ın da Discord’da şantaj ve dolandırıcılıkla ilgisi olduğu iddia edilen gruplarla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Soruşturmaya dahil edilen Ecrin Su Çoban'ın Pointer'in haberine göre, evinde arama yapılacak ve dijital materyallere el koyulacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ecrin Su Çoban, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetmişti.

Ecrin Su Çoban kimdir?

16 Kasım 2006 doğumlu Ecrin Su Çoban, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Dizi ve filmlerde de rol alan Ecrin Su Çoban, İyi Aile Babası ve Kardeş Takımı projelerinde yer aldı.