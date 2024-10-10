Köfteci Yusuf'tan domuz eti iddialarına ilişkin açıklama

Restoran zinciri Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullandığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullandığına dair ortaya çıkan iddialarla gündeme oturdu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde; köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği haberi sosyal medyada gündem yarattı. Ünlü köfte zincirinin aldığı mahkeme kararı nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Gelişmelerin ardından firma, yaptığı ilk açıklamada söz konusu iddiaları reddederek, denetimlerin devam ettiğini ve durumu aydınlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Açıklamada, firmaya ait ürünlerin helal sertifikalı olduğu vurgulandı.

Köfteci Yusuf, şu açıklamayı yaptı:

"Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır.

15.02.2024' te Ankara Çankayada'ki bir şubemizden saat 11:25-11:40 aralığında pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor.

Analiz sonucu 27.02.2024'te çıkıyor.

29.02.2024'te Ankara Etimesgut'taki bir şubemizden saat 14:40-15:00 aralığında pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor.

Analiz sonucu 07.03.2024 tarihinde çıkıyor.

Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir.

Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı.

Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi. Biz ilk analizle ilgili sonuçtan 18.03.2024' te haberdar ediliyoruz. Normal Bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildiğinde sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan iş yerine bildirilir. Ancak bu teamüle aykırı bir şekilde uzunca bir süre sonra bildirim şubeye değil merkezimize yapılmıştır. Eğer ki bu şekilde direkt olarak bildirim yapılmış olsaydı kamera kayıtlarımız başta olmak üzere tüm süreçlerimiz (karkas alınan etin tedariğinden başlanılarak; üretim aşaması, üretim aşamasından sevkiyat sürecine ve nihai olarak ürünün satışı ve numune alınan ana kadar) kontrol edilirdi ve böylelikle alınan numunenin izlenebilirliği tam olarak sağlanabilirdi. Ancak tarafımıza olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız. "