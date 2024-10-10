Gökhan Dinç'ten yanıt: Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benim

Gazeteci Gökhan Dinç'le Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı arasındaki "abi" tartışması devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın Gökhan Dinç'le olan konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Gökhan Dinç'ten sert tepki geldi. Dinç, "Niye kesiyorsun biçiyorsun, cımbızlıyorsun. Bunlar hep birilerinin taktikleri. Bak arşivci Acun, lütfen devamını paylaş" dedi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile spor yorumcusu Gökhan Dinç arasında "abi" tartışması çıktı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında kendisine daha önce "Acun abi Allah senden razı olsun" diye bir mesaj atan yorumcunun kendisini sürekli eleştirdiğini söylemişti. Bu gelişme üzerine Gökhan Dinç, bu kişinin kendisini olduğunu ve asla "abi" demediğini söyledi. Ilıcalı ise Dinç'in "abi" dediği mesajı yayımladı.

Gökhan Dinç, kendisine attığı ses kaydını kişisel sosyal medya mecrası X'te yayımlayan Acun Ilıcalı'ya sert bir dille yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuş ve isim vermeden bir yorumcudan söz etmişti. Ilıcalı, "Muhabirlik döneminden tanıdığım, 'Acun abi Allah senden razı olsun, ne muradın varsa versin' diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

"Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benim"

Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından bu yorumcunun kim olduğu merak konusu olurken, spor yorumcusu Gökhan Dinç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve bahsedilen yorumcunun kendisi olduğunu söyledi. Konuyu Youtube üzerinden yayınladığı programda değerlendiren Dinç, "Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benim. Acun Ilıcalı'ya ben 2022 yılında ülkemizin yaşadığı felaket deprem sebebiyle, orada gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar için... Birincisi Acun'a ben Acun diyorum 'abi' demiyorum. Acun abi de demem hiçbir zaman. Acun'dur çünkü benim için o. Acun, Allah senden razı olsun. Yaptığın destekler çocuklarının yüzü suyu hürmetine, çocuklarının yüzünü güldürsün gibi bir mesaj attım" dedi.