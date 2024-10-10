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Can Ataklı hakkında şehit babası için 'kimsin lan' davasında karar

Can Ataklı hakkında şehit babası için 'kimsin lan' davasında karar

Gazeteci Can Ataklı'ya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılandığı davada verilen 10 ay hapis cezası ertelendi.

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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ataklı katılmazken avukatı Rabia Bayram salonda hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.

Duruşmada söz verilen Ataklı'nın avukatı Rabia Bayram, müvekkilinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Can Ataklı'yı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 10 aya indirerek erteledi. Ataklı'nın 1 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına karar verildi.

Ne demişti?

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olmasının ardından şehit babasının sözlerine hakaret eden Ataklı, Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"  ifadelerini kullanmıştı.

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