Tarım ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf'u resmen ifşa etti

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıktığına yönelik iddialarla ilgil Tarım ve Orman Bakanlığı, firmayı resmen ifşa etti. Bakanlığın açıklamasına göre firmanın köftesinde ve dönerinde domuz eti tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yüzlerce şubesi olan Köfteci Yusuf'la ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Bakanlık, internet sitesinde "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümünde listeye resmen Köfteci Yusuf'u da ekledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde; köfte zincirinin 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği haberi sosyal medyada gündem yaratmıştı.

Bugün Köfteci Yusuf, domuz eti tartışmasıyla ilgili bir açıklama yapmış ve suçu bakanlığa atmıştı. Bakanlık ise bu hamlenin ardından Köfteci Yusuf'la ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayınlanan listede Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti olduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasına göre firmanın köfte ve dönerinde domuz eti tespit edildi.