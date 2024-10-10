Konyaspor maçı hazırlıklarına ara! Beşiktaş, 4 gün izin yapacak

Trendyol Süper Lig’in 9.haftasında Tümosan Konyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı takım 4 günlük izin sonrası çalışmalarına devam edecek.Abone ol
Beşiktaş’ın Konyaspor maçı için hazırlıklarını bugün teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.