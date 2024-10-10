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TMSF'den indirimli lüks araç ihalesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TMSF'den indirimli lüks araç ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobillerin satışı için 7 Kasım'da ihale gerçekleştirecek.

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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, yeni muhammen bedellerle araç satış ihalesi düzenlenecek. TMSF, daha önceki ihalelerde satılmayan araçları farklı oranlarda indirim yaparak yeniden satışa çıkardı.

Aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobiller, 7 Kasım'da TMSF'nin Esentepe'de bulunan binasında düzenlenecek ihale ile satılacak.

 TMSF "aracılar"a karşı uyarmıştı

TMSF lüks araçları ucuza ayarlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmıştı.

Söz konusu basın açıklamasında, "kamuoyunda 'çantacı, aracı, komisyoncu' gibi isimlerle tanımlanan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştı.

TMSF'nin resmi internet sitesinde, lüks araç ihalesinden başka araç satış ihale duyurularının da yer aldığı belirtildi.

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