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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

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Şehit Alan için İmam-ı Azam Camisi'nde gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törene katılan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak dua etti.

Daha sonra şehit Alan'ın tabutu, askerler tarafından konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cenaze aracına alındı.

Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne götürülen şehit askerin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Törende, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Hasan Alan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Alan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.

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