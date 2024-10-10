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Serhat Akın soruşturmasında çarpıcı gelişme!

Serhat Akın soruşturmasında çarpıcı gelişme!

Eski futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Olaya karıştıkları belirlenen 5'i tutuklu 7 şüphelinin dosyası önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek kamu davası açılacak.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı olayına ilişkin soruşturmayı tamamladı. 7 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hazırlanan fezlekede, Serhat Akın’ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olup, hayat fonksiyonlarına etkisinin Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte olduğu vurgulandı.

KEŞİF YAPTIKLARI KAMERALARA YANSIDI

Soruşturmada ayrıca, yurtdışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin fikir ve eylem birliği içerisinde olay öncesi ve sonrası hareket etmesi, daha önceden olay mahalinde keşif yapılmış olduğunun kamera kayıtlarından tespit edilmiş olması, gizliliği sağlamaya yönelik olayda maske ve kaskın kullanılması, ateş eden şüpheli ile mağdur arasındaki 3-4 metre gibi yakın bir mesafeden 3 el ateş edilmiş olması ve üçünün de isabet bulması, olaydan sonra şüphelilerin olay yerinden kaçmasına yer verildi.

KAMU DAVASI AÇILACAK

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği dosya sonrası, önümüzdeki günlerde 7 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında O.D. ile E.Ü, İ.T, Y.G. gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış, M.A ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler H.Ş. ile M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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