Avrupa Birliği'nden İsrail'in saldırısına kınama

Avrupa Birliği, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne ait bir gözlem kulesine düzenlediği saldırıyı kınadı. Josep Borrell, bu eylemin kabul edilemez olduğunu belirterek, UNIFIL misyonuna desteklerini yineledi. Saldırıda 2 barış gücü askeri hafif yaralandı.

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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir gözlem kulesini hedef aldığı saldırıyı kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun konumları bilinen UNIFIL askerlerini hedef aldığını belirterek, "Lübnan'da bir başka çizgi daha tehlikeli bir şekilde aşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmiş UNIFIL misyonu ve birliklerine desteğini yineleyen Borrell, "Hiçbir haklı gerekçesi olmayan bu kabul edilemez eylemi kınıyoruz." ifadesini kullandı.

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler ise 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.