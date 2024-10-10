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Arda Güler: Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok

Arda Güler: Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok

Milli takımın genç yıldızlarından Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile arasında hiçbir problem olmadığını belirtti.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Maç öncesinde Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan oyunculardan Arda Güler, Real Madrid'deki teknik direktörü Carlo Ancelotti ile herhangi bir sorun yaşamadığını vurguladı.

"HOCALARIM İLE ARAMDA HİÇBİR SORUN YOK"

Bu sezon daha fazla süre aldığını belirten Arda,

Orada daha başarılı olmak istiyorum ve ülkemin en iyi şekilde temsil edilmesi için çaba harcıyorum. Hocalarım ile aramda hiçbir sorun yok. Bazen yanlış haberler çıkabiliyor, ama burada sıkıntı yok. Her maç oynamak istiyorum, bu her oyuncunun isteği.
ifadelerini kullandı.

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