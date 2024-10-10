"Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışını Yunanistan şartına bağladı" iddiası

Almanya'nın Eurofighter'lar için Türkiye'ye iki şart sunduğu öne sürüldü. Bu şartların, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert açıklamalarını bitirmesi ve Türkiye'nin Ege adaları üzerinde hak iddia etmemesi" olduğu ifade edildi

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Türkiye'nin, dört Avrupa ülkesinin konsorsiyumuyla ürettiği Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından 20 adet tedarik talebiyle ilgili yeni bir gelişme Alman basınına yansıdı.

Alman RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) yayın organı, Berlin yönetiminin, jetlerin satışına onay için bazı şartlar sunduğunu iddia etti.

"ALMANYA'NIN İKİ ŞARTI VAR" İDDİASI

Haberde, Almanya'nın uçaklarının satışını koşula bağladığı belirtildi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert açıklamalarını bitirmesi ve Türkiye'nin Ege adaları üzerinde hak iddia etmemesi" şartlarının belirlendiği öne sürülen haberde, Almanya'nın onayı olmadan uçakların Türkiye'ye satışının mümkün olmadığı belirtildi.

TEK VETOYU ALMANYA KOYDU

Almanya'nın da dahil olduğu bir konsorsiyumla üretilen Eurofighter uçaklarından Türkiye en az bir filo yani 20 jet almak istiyor. Yaklaşık 5,6 milyar dolar değerindeki anlaşmaya konsorsiyumun diğer üyeleri (İngiltere, İtalya, İspanya) onay verirken, Berlin yönetimi veto koymuş durumda. Uçakların bir ülkeye satılabilmesi için, dört ülkenin de onayı gerekiyor.

KAYNAK: HABER7