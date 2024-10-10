Türkiye'den katil İsrail'e kınama geldi

Türkiye, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) gücüne saldıran katil İsrail'i kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırı düzenleyen katil İsrail'i kınadı.

İSRAİL'İN SALDIRISINI KINIYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

"İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz.

İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür.

'TÜM GİRİŞİMLERE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır.

Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.