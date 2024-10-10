BIST 8.964
DOLAR 34,19
EURO 37,48
ALTIN 2.887,62
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 19.30'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmek üzere Arnavutluk'tan ayrıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Arnavutluk'tan ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya kayıp Rojin'in ailesiyle görüştü
Bakan Yerlikaya kayıp Rojin'in ailesiyle görüştü
Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgisi soruldu
Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgisi soruldu
Vincenzo Montella: 2 maçı da kazanmak istiyoruz
Vincenzo Montella: 2 maçı da kazanmak istiyoruz
Öğretmenleri ilgilendiriyor! Teklif Meclis'ten geçti
Öğretmenleri ilgilendiriyor! Teklif Meclis'ten geçti
İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Arda Güler: Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok
Arda Güler: Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok
Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: İsrail'e karşı ortak tavır alın
Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: İsrail'e karşı ortak tavır alın
Bakan Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi! İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor
Bakan Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi! İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor
"Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışını Yunanistan şartına bağladı" iddiası
"Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışını Yunanistan şartına bağladı" iddiası
Türkiye'den kritik LNG hamlesi
Türkiye'den kritik LNG hamlesi
80 milyon euroluk yeni İHA siparişi!
80 milyon euroluk yeni İHA siparişi!
Serhat Akın soruşturmasında çarpıcı gelişme!
Serhat Akın soruşturmasında çarpıcı gelişme!