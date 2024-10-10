BIST 8.964
DOLAR 34,24
EURO 37,47
ALTIN 2.894,82
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı: Onur madalyası olarak taşıyacağım

Bakan Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı: Onur madalyası olarak taşıyacağım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kendisine verdiği 'Fahri Hemşehrilik Beratı' için teşekkür ederek 'Bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım' ifadelerini kullandı. Kurum, ayrıca depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kendisine ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, “Bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Oy birliği ile alınan bu karar nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne şükranlarımı sunuyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Depremde ağır yıkıma uğrayan Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verildi. Teklif, 9 Ekim’deki Meclis toplantısında AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

“Vatandaşlarımıza layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in kararı duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, “Sevgili Başkanım, bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Oy birliği ile alınan bu karar nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne şükranlarımı sunuyorum. Malatya ve depremden etkilenen diğer tüm illerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Oradaki çalışmaları el ele omuz omuza yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziosmanpaşa'da sahte içki 2 can aldı
Gaziosmanpaşa'da sahte içki 2 can aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı
Bakan Yerlikaya kayıp Rojin'in ailesiyle görüştü
Bakan Yerlikaya kayıp Rojin'in ailesiyle görüştü
Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgisi soruldu
Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgisi soruldu
Vincenzo Montella: 2 maçı da kazanmak istiyoruz
Vincenzo Montella: 2 maçı da kazanmak istiyoruz
Öğretmenleri ilgilendiriyor! Teklif Meclis'ten geçti
Öğretmenleri ilgilendiriyor! Teklif Meclis'ten geçti
İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Arda Güler: Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok
Arda Güler: Ancelotti ile aramda hiçbir sorun yok
Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: İsrail'e karşı ortak tavır alın
Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: İsrail'e karşı ortak tavır alın
Bakan Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi! İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor
Bakan Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi! İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor
"Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışını Yunanistan şartına bağladı" iddiası
"Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışını Yunanistan şartına bağladı" iddiası
Türkiye'den kritik LNG hamlesi
Türkiye'den kritik LNG hamlesi