Fernando Muslera ülkesinde futbol takımı satın aldı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay 3. Lig ekibi Sportivo Bella Italia'yı satın aldı. Muslera'nın Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdiğinde bu takımın başına geçmesi bekleniyor.

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Galatasaray'ın Uruguaylı efsanesi Fernando Muslera, ülkesinde 3. lig ekibi Sportivo Bella ltalia'yı satın aldı. Tecrübeli kalecinin, sarı kırmızılılarda sözleşmesi sona erdiğinde yeni takımının başına geçmesi bekleniyor.

Uruguay'da 3. Lig'de

Uruguay 3. Ligi B Grubu'nda yer alan Sportivo Bella ltalia, 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilginin ardından topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Muslera'dan paylaşım

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fernando Muslera, 3-3 sona eren Kasımpaşa maçının ardından Instagram hesabından "Az kaldı" mesajını paylaşmıştı. 38 yaşındaki kaleci, milli takım arasında ülkesine döndü ve hem ailesini gördü hem satın alma işlerini tamamladı.