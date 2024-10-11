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1 ton 392 kilogram ele geçirildi Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

1 ton 392 kilogram ele geçirildi Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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