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Bakanlık ifşa etti liste güncellendi! Çaya, salçaya boya katmışlar işte gıda sahtekarlığı yapan firmalar

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Bakanlık ifşa etti liste güncellendi! Çaya, salçaya boya katmışlar işte gıda sahtekarlığı yapan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtecilik yapan firmaları duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. Listede çay, salça, yağ... ne ararsınız var.

Bakanlık ifşa etti liste güncellendi! Çaya, salçaya boya katmışlar işte gıda sahtekarlığı yapan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bazı firmaların köftenin içine domuz eti karıştığı iddiaları konuşuluyor. 

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Bakanlık ifşa etti liste güncellendi! Çaya, salçaya boya katmışlar işte gıda sahtekarlığı yapan firmalar

Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek ürünler ve işletmeler açıklandı. 

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Bakanlık ifşa etti liste güncellendi! Çaya, salçaya boya katmışlar işte gıda sahtekarlığı yapan firmalar

Güncellenen listede göre kekik diyerek satılan baharatta yabancı madde tespiti yapıldı. 

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Bakanlık ifşa etti liste güncellendi! Çaya, salçaya boya katmışlar işte gıda sahtekarlığı yapan firmalar

Poşet siyah çayda ve biber salçasında ise gıda boyası tespit edildi. 

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