Bakanlık ifşa etti liste güncellendi! Çaya, salçaya boya katmışlar işte gıda sahtekarlığı yapan firmalar
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtecilik yapan firmaları duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellendi. Listede çay, salça, yağ... ne ararsınız var.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bazı firmaların köftenin içine domuz eti karıştığı iddiaları konuşuluyor.
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Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek ürünler ve işletmeler açıklandı.
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Güncellenen listede göre kekik diyerek satılan baharatta yabancı madde tespiti yapıldı.
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Poşet siyah çayda ve biber salçasında ise gıda boyası tespit edildi.
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