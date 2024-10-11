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Pakistan'da kömür madenine saldırı: 20 ölü

Pakistan'da kömür madenine saldırı: 20 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madenine yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü bildirildi.

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Dawn gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri eyaletin Duki bölgesindeki bir kömür madenine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yetkililer, roket ve el bombası da kullanılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 madencinin yaşamını yitirdiğini, 7 madencinin yaralandığını aktardı.

Ölenler arasında Afganistan vatandaşlarının da bulunduğu ve yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisini veren yetkililer, saldırganların madendeki bazı makineleri ateşe verdiğini, polisin silahlı grubu aradığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenenin olmadığı belirtildi.

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