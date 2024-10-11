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Reha Muhtar başka bir hastaneye sevk edildi

Reha Muhtar başka bir hastaneye sevk edildi

Evinde geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan Gazeteci Reha Muhtar, 2 aydır tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye sevk edildi.

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Evinde geçirdiği kaza sonrası 3 aya yakın bir süredir hastanede tedavi altında olan gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Reha Muhtar geçirdiği kaza sonrası Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte 2 kez entübe edilen Reha Muhtar'ın durumu giderek iyileşme gösterdi.

HalkTV’nin aktardığı habere göre, üç aya yakın bir süredir hastanede olan Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili 3 Ekim günü önemli bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, anılan gün tedavi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Reha Muhtar, Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Reha Muhtar'ın fizik tedavisine ağırlık verildiği öğrenildi. Bu arada, Muhtar'ın, önceki gün kendisini ziyaret eden bir meslektaşı aracılığıyla, dostlarına iyi olduğu mesajını ilettiği öğrenildi.

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