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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı! Biri düştü diğeri yükseldi

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı! Biri düştü diğeri yükseldi

Merkez Bankası ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükselirken, dolar tahmini ise 37,16 TL'den 36,63 TL'ye geriledi.

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TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,1599'dan 36,6347'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,4274'ten 42,7340'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 22,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,2 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 23,7 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den 3,1'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten 3,3'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,66'dan yüzde 31,64'e geriledi.

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