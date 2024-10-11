Güneşe aldanmayın, sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak geliyor!

11 Ekim hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre; Marmara ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteotoloji verilerine göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugün lodosla birlikte sıcaklık ortalamanın üzerinde seyredecek, ancak hafta sonu 6-7 derece bir soğuma yaşanacak. Marmara'da bugün sıcaklık 30-31 derece civarında olacak, ancak hafta sonu yağmur ile birlikte hava serinleyecek. Pazar günü Marmara'daki sıcaklık 7 derece daha düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin hava durumu tahminlerini güncelledi. Ülke genelinde kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Pus ve sis bekleniyor

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve önemli bir değişiklik olmayacağı ifade ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Edirne: 31°C

İstanbul: 26°C

Kırklareli: 28°C

Kocaeli: 30°C

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Afyonkarahisar: 27°C

Denizli: 32°C

İzmir: 32°C

Muğla: 31°C

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu; Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in kuzey, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Adana: 30°C

Antalya: 27°C

Hatay: 29°C

Mersin: 28°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara: 26°C

Eskişehir: 28°C

Konya: 29°C

Nevşehir: 25°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Bolu: 27°C

Düzce: 30°C

Sinop: 27°C

Zonguldak: 25°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 30°C

Artvin: 23°C

Samsun: 26°C

Trabzon: 24°C

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Erzurum: 17°C

Kars: 17°C

Malatya: 27°C

Van: 23°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, batısında yer yer parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 29°C

Gaziantep: 30°C

Siirt: 31°C

Şanlıurfa: 30°C