BIST 9.044
DOLAR 34,29
EURO 37,55
ALTIN 2.912,40
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valiliğinden Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin İBB'deki 3 memur için soruşturma izni

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valiliğinden Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin İBB'deki 3 memur için soruşturma izni

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 3 memur hakkında soruşturma izni verdi.

Abone ol

Menekşe Parkı'nda, 26 Nisan'da belediye tarafından açılan içi su dolu çukura düşmesi sonucu Gezer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği, İBB'de çalışan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında soruşturma izni verdi.

Valilikçe verilen soruşturma izni belgesi ise savcılığa gönderildi.

Belgede, olayın geçtiği bölgenin Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olması nedeniyle, sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim, gözetim, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için gereken talimatları yeterince vermediği gerekçesiyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D. hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi.

Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında ise talimat verilmesi sırasında orada bulunmaları ve talimattan haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmadıkları, personel görevlendirmedikleri, talimatın takibini yapmadıkları, denetim ve takip görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belgede yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de CHP'li olmayan karar vericiler kimler? Gürsel Tekin isyan etti!
CHP'de CHP'li olmayan karar vericiler kimler? Gürsel Tekin isyan etti!
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı! Biri düştü diğeri yükseldi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı! Biri düştü diğeri yükseldi
Bartın açıklarında deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Bartın açıklarında deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Kamuya toplu tıbbi cihaz ve ilaç alımıyla 5 ayda 33 milyar lira tasarruf sağlandı
Kamuya toplu tıbbi cihaz ve ilaç alımıyla 5 ayda 33 milyar lira tasarruf sağlandı
Güneşe aldanmayın, sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak geliyor!
Güneşe aldanmayın, sıcaklıklar 7 derece birden düşecek, sağanak geliyor!
Fenerbahçe stadının ismi değişiyor: Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakacak
Fenerbahçe stadının ismi değişiyor: Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakacak
Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ali Erbaş kazandığı tazminatları nereye harcadığını açıkladı
Ali Erbaş kazandığı tazminatları nereye harcadığını açıkladı
Reha Muhtar başka bir hastaneye sevk edildi
Reha Muhtar başka bir hastaneye sevk edildi
Pakistan'da kömür madenine saldırı: 20 ölü
Pakistan'da kömür madenine saldırı: 20 ölü
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
Bir haftada iki zam! Benzin zammı pompaya böyle yansıdı
Bir haftada iki zam! Benzin zammı pompaya böyle yansıdı