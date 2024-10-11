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Başakşehir'de AVM'de dehşet saçtı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başakşehir'de AVM'de dehşet saçtı!

Başakşehir'deki alışveriş merkezinde (AVM) 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün saat 17.15 sıralarında, Kayaşehir'de bulunan AVM'de bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler, olay yerinde 3 kişinin yaralı halde beklediğini tespit etti.

AVM'ye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'nin (14) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin 17 yaşındaki M.G. olduğunu belirleyerek, zanlıyı ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.G. adliyeye sevk edildi.

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