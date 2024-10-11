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İsrail basını yazdı: Netanyahu ile Biden, İran'a saldırı için anlaşmak üzere

İsrail basını yazdı: Netanyahu ile Biden, İran'a saldırı için anlaşmak üzere

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları iddia edildi. İsrail, füze saldırısı sonra İran'a sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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İsrail'in Walla haber sitesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesini ele aldığını yazdı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü.

Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" belirtildi.

Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği kaydedildi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e 200 füzeyle saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına sert karşılık verileceğini bildirmişti.

Netanyahu, "İran büyük bir hata yaptı, bedelini ödeyecek" demişti.

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