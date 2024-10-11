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Almanya Başbakanı, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya Başbakanı, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

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Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Büchner, ancak Ukrayna'daki savaşın ve Orta Doğu'daki durumun yanı sıra göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

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