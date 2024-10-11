Ali Koç tarihi bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor

Hali hazırda stat isim sponsorluğunda Ülker adını kullanan Fenerbahçe tarihi bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç anlaşmadan rekor bir gelir bekliyor

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, önemli bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulübün mabedi Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğunda Ülker bulunuyor. 2025'te sona erecek anlaşma sonrası Başkan Ali Koç, tarihi bir geliri Fenerbahçe'nin kasasına koymak istiyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Ülker isim sponsorluğu için yeni bir teklif vermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, stat isim sponsorluğu için uluslararası şirketlerle görüşüyor. Koç, 10 yıllık bir anlaşma planlıyor.

Ali Koç'un bu anlaşmadan beklediği toplam sponsorluk geliri ise 100 milyon dolar.

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı.

Fenerbahçe, Ülker ile anlaşma imzaladığında dolar kuru 2.6 TL seviyesindeydi.

Ali Koç yönetiminin 100 milyon dolarlık anlaşmayı yapıp parayı peşin alması durumunda ise günlük kurla kasaya 3.4 milyar TL girmiş olacak.

Bu rakam Fenerbahçe'nin 12 milyar TL seviyesindeki borcunun dörtte biri anlamına geliyor.