Esra Erol'da gündeme gelmişti! Mustafa Çabuk ve 15 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk ve 15 kişi, suç örgütü kurup nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'dan gelerek ilçe kırsalındaki bir termal tesise yerleşen Mustafa Ç'nin, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu gruba yönelik 8 Ekim'de "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle düzenlenen operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Mustafa Ç. ile 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Türkiye, ‘Mehdi’ Mustafa Çabuk olayını, Atv’de yayınlanan Esra Erol'da isimli programıyla öğrenmişti. Programa başvurun bir anne, kızının, kendini ‘Mehdi’ olarak tanıtan Mustafa Çabuk tarafından kurulan tarikat tarafından zorla alıkonulduğunu öne sürmüştü.