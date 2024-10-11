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Vucic'ten Erdoğan paylaşımı: Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur

Vucic'ten Erdoğan paylaşımı: Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine ilişkin, "Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.

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Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, dünyanın siyasi ve ekonomik zorluklarla dolu gündemi içinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını, barış ve refahı özleyen bölgeye istikrar katkısı sağladığını kaydeden Vucic, şu yer verdi:

"Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Türkiye ve Sırbistan'ın uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır ve bu ziyaretler, özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında bağların derinleştirilmesi için fırsat sunmaktadır. Ekonomi, bu ziyaretin en önemli konularından biridir. Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardandır ve bu ziyarette yeni projeler ve yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret konuları ele alınacaktır. Bu, özellikle mevcut zorlayıcı küresel ekonomik koşullarda, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır."

Vucic, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlenmesinin önemli olduğunu, bunun da Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynadığını ifade etti.

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