Esenler'de eşini öldürüp polisi aradı söylediği pes dedirtti

Esenler'de, eşini silahla yanlışlıkla vurup öldürdüğünü öne süren şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 161. Sokak'taki bir binada ikamet eden A.M, eşi Güler M'yi (49) ruhsatsız tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Şüpheli A.M, polisi arayarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaya gelen sağlık çalışanlarının yaptığı kontrollerde Güler M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli eş, olayda kullandığı ortaya çıkan silahla birlikte gözaltına alındı.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.