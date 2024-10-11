BIST 9.034
DOLAR 34,29
EURO 37,49
ALTIN 2.912,30
HABER /  GÜNCEL

Esenler'de eşini öldürüp polisi aradı söylediği pes dedirtti

Esenler'de eşini öldürüp polisi aradı söylediği pes dedirtti

Esenler'de, eşini silahla yanlışlıkla vurup öldürdüğünü öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 161. Sokak'taki bir binada ikamet eden A.M, eşi Güler M'yi (49) ruhsatsız tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Şüpheli A.M, polisi arayarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaya gelen sağlık çalışanlarının yaptığı kontrollerde Güler M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli eş, olayda kullandığı ortaya çıkan silahla birlikte gözaltına alındı.
Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
9 yaşındaki Ekin'in akıllara durgunluk veren ölümü!
9 yaşındaki Ekin'in akıllara durgunluk veren ölümü!
YÖK üniversitelileri “Gelecek hesaplarınızı yakmayın” diyerek uyardı!
YÖK üniversitelileri “Gelecek hesaplarınızı yakmayın” diyerek uyardı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Ergün Atalay'dan emekli maaşı farklarıyla ilgili hükümete çağrı
Ergün Atalay'dan emekli maaşı farklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cuma hutbesinde "kötülüğe iyilikle engel olalım" vurgusu yapıldı
Cuma hutbesinde "kötülüğe iyilikle engel olalım" vurgusu yapıldı
Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Türkiye'nin görünüşünü değiştirdi"
Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Türkiye'nin görünüşünü değiştirdi"
Adnan Oktar suç örgütünün "güncel yapılanması" davasında ara karar
Adnan Oktar suç örgütünün "güncel yapılanması" davasında ara karar
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!
İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne ateş açtı:
İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne ateş açtı:
DenizBank'a Global Banking & Markets'ten 4 kategoride ödül
DenizBank'a Global Banking & Markets'ten 4 kategoride ödül
Otomobille kamyon çarpıştı! 8 kişi hayatını kaybetti
Otomobille kamyon çarpıştı! 8 kişi hayatını kaybetti
Esra Erol'da gündeme gelmişti! Mustafa Çabuk ve 15 kişi gözaltına alındı
Esra Erol'da gündeme gelmişti! Mustafa Çabuk ve 15 kişi gözaltına alındı