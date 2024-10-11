9 yaşındaki Ekin'in akıllara durgunluk veren ölümü!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde boynuna hamak ipi dolanması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.Abone ol
Dün odasında oynarken boynuna hamak ipi dolanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ekin Karaaslan (9) için Derince Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan baba Lokman Karaaslan, taziyeleri kabul etti.
Çocuğun cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.