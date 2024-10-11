YÖK üniversitelileri “Gelecek hesaplarınızı yakmayın” diyerek uyardı!

YÖK, öğrencilerin banka hesaplarını yasa dışı kullanmamaları için MASAK’la yaptığı işbirliği kapsamında afişler hazırladı. “Gelecek hesaplarınızı yakmayın” yazılı afişler, üniversitelere gönderildi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.

MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere “Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın.” uyarısı yapılıyor.

YÖK özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği, kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine mağduriyet yaşamamaları için öğrencileri uyardı.

YÖK, üniversite öğrencilerinin maruz kalabileceği siber suçlara yönelik Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden görüş alarak tavsiye ve uyarı videosu da yayımladı.

Uzmanlar, özellikle oltalama (phishing) saldırılar ve öğrencilerin banka hesaplarının para karşılığında başkaları tarafından kötü niyetle kullandırılmaması hususlarına dikkati çekti.

Öğrencilere, yabancı veya bildikleri kişi ve kurumlardan SMS ya da mail yoluyla gönderilen linklere, direkt olarak tıklanmamasını öneren uzmanlar, gelen içeriklerin önce kaynağının teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere hazırladığı videoda, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydos, okul sistemlerinde, online bankacılıkta veya alışveriş yapılan yerlerde bağlanılan siteler için en az iki aşamalı güvenlik önlemi alınmasının önemine işaret ederek, “Kişisel bilgilerimizi asla ve asla üçüncü kişilerle paylaşmamamız gerekiyor, T.C. kimlik numaralarımızı asla vermememiz gerekiyor.” bilgisini paylaştı.

Aydos, bazı üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarını alarak kafelerde çalışma alışkanlıkları olduğunu belirterek, öğrencilerin hassas işlemlerini bu tarz ortamlarda yapmamaları gerektiğini vurguladı.