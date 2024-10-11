Yalı Çapkını'nın senaryosu ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi anlattı

Cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin senaryosu ifşa oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Gülseren Budayıcıoğlu, daha fazla dayanamayarak senaryoyu anlattı.

Abone ol

Başrolünde Afra Saraçoğlu​ ve Mert Ramazan Demir​'in yer aldığı Yalı Çapkını​ dizisinin senaryosu ifşa oldu. Yalı Çapkını seyircisinden eleştiri alan dizinin hikayenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu​, adeta senaryoyu ifşa etti.

Yeni sezonda dizinin başrol karakterleri Ferit​ ve Seyran karakterinin ayrılması izleyiciyi öfkelendirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'na diziye yapılan eleştiriler sonrası dizi seyircisini mutlu edecek açıklama yaptı. Gülseren Budayıcıoğlu, ''Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız.'' ifadelerini kullandı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun sözleri sonrası Yalı Çapkını izleyicisi sosyal medyada trend oldu. Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran karakteriyle, Ferit Karakterini oynayan Mert Ramazan Demir'in tekrar bir araya gelecek olması hayranlarını heyecanlandırdı.