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Kocaeli'de hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamuoyunun süreç içerisinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceği kaydedildi.

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