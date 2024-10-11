İstanbul'da sağlık çetesi 12 bebeği öldürdü: SGK'yı 1 milyar TL dolandırdı

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da, sağlıklı bebekleri yoğun bakım ünitelerine yatırarak bakımsız bırakan sağlık çetesi 12 bebeğin ölümüne sebep oldu. Konuyla ilgili 25 sağlık çalışanı tutuklandı.

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İstanbul'da sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir çete, yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olduğu skandal bir olayla ortaya çıktı. Çorlu, Tekirdağ ve İstanbul'daki hastanelerde çalışan çetenin üyeleri, bebeklerin ölümüyle haksız kazanç sağladı.

Tekirdağ Çorlu ve İstanbul Bağcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki hastanelerde yatırılan ve ihmal edilen 12 bebek, sağlık çetesi nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmada, yoğun bakım ünitelerinin gereksiz yere kullanıldığı ortaya çıktı.

Çete tarafından 1 milyar TL'lik vurgun yapıldığı iddia edildi ve 25 hastane çalışanı tutuklandı. Soruşturma ise genişletilerek devam ediyor.