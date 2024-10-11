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Listeye giren yeni firmalar var! Zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Listeye giren yeni firmalar var! Zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Son günlerde herkesi etkileyen gıdada taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı listeye 3 firma daha kattı. Yeni listedeki Gaziantep'te faaliyet yürüten zeytinyağ firmasının ürünlerinde boya, Kocaeli ve İstanbul merkezli iki girmanın ürettiği bonbon şeker ve poşet çayda ise ilaç etken maddesine rastlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul merkezli 3 firma hakkında uyarıda bulundu. Bakanlık, gıda denetimlerinde insan sağlığına zararlı üretim yapan firmaları kamuoyuna duyuruyor.

 Resmi Kontrol Yönetmeliği gereği tehlikeli gıdaları üreten veya satan firmaların bilgileri paylaşılıyor. Gaziantep merkezli Eymen Heco firmasının zeytinyağında izin verilmeyen boya, Kocaeli merkezli Peril Gıda firmasının bonbon şekerinde ve İstanbul merkezli Nur Baharat firmasının poşet çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. 

Bakanlık, insan sağlığını korumak için gıda üreticilerini yakından takip etmeye devam ediyor.

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