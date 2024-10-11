Ataşehir'de özel okulda 60 öğrenci zehirlendi!

Ataşehir'de, özel bir okulda eğitim gören 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, dün yemekte balık yiyen bazı öğrencilerde kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan öğrenciler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu bildirildi.
40 öğrencinin dün, diğer 20 öğrencinin ise bugün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.