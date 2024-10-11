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Karabük'te yalnız yaşayan 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Çetinkaya'nın 4 gün önce öldüğü üzerinde durulduğu ve konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Nurçel Çetinkaya'dan (86) haber alamayan komşusu evine gitti.

Evin penceresinden içeri baktığında Çetinkaya'nın hareketsiz olduğunu fark eden komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince evin kapısı açılarak içeri girildi. Ardından sağlık personeli yaptığı kontrolde Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin otopsi için Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Çetinkaya'nın 4 gün önce öldüğü üzerinde durulduğu ve konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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