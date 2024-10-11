Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Bir yere sahip çıkmak istiyorsan İzmir’e bak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasında yeni bir adım atıldığını ve TOKİ ile Emlak Konut güvencesinde büyük dönüşüm projelerine başlayacaklarını açıkladı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay'ı yalnız bırakmakla suçlayarak, İzmir Körfezi'nin sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtti. Ankara ve İstanbul belediyelerinin taleplerinin karşılandığını ve belediye başkanlarının işlerine odaklanmalarını istedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında yeni bir adımı daha açıkladı.

Bakan Kurum, "Alan bazlı büyük dönüşümlerde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa Bakanlık olarak devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili de "Kendisi 'Hatay benim şahsi meselem' demiş. Ancak Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileri. Hatay sahipsiz değildir, bize emanettir. Sayın Özel, sen bir işi meselen yapmak istiyorsan ilk önce git İzmir'i şahsi meselen haline getir. Çünkü İzmir Körfezi çürüyor. 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'in sorunlarını çözmek adına masaya oturun. Bizim uzattığımız eli sımsıkı tutup, İzmir'in geleceği için ne yapabilirizin derdinde olun." diye konuştu.

Yarısı Bizden'de yeni adım!

Bakan Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasını güncellediklerini belirterek şu bilgileri verdi:

Vatandaşımız kararını verecek, biz de desteğimizi sunacağız, afetlere hazır bir İstanbul’u vatandaşımızla el ele inşa edeceğiz. Tıpkı deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olduğu gibi İstanbul’da da tam bir devlet-millet iş birliğini, birlik ve beraberliğini hayata geçireceğiz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz.

TOKİ eliyle 1 milyon 400 binden fazla konut inşa ettik"

Bugüne kadar İstanbul'da TOKİ eliyle çoğunluğu sosyal konut olan 1 milyon 400 binden fazla konut inşa ettiklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, Başakşehir'de 2 farklı alanda daha kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacaklarını duyurdu.

"Hatay'ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileri"

"Biz depremin bütün izlerini silmek için koşarken, maalesef CHP Genel Başkanı'nın haksız ithamlarına maruz kalıyoruz" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

Kendisi Hatay’ı ziyaret etmiş ve Hatay’ı unutturmayacağını söylemiş, ‘Hatay benim şahsi meselem’ demiş. Halbuki Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir. Hatay halkına umut dağıtıp, o umutları boşa çıkaranlar kendileridir. ‘Deprem bölgesinde konut yapacağız, halkımıza bedava dağıtacağız’ dediler ancak tek bir çivi çakmadılar, yuva kurmadılar. Söz verdikleri Hatay’ın sembolü olan Ulu Cami’yi restore etmekten imtina ettiler. Hatay sahipsiz değildir. Sayın Özgür Özel, Hatay bize emanettir, Hatay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a emanettir. 2025 yılı geldiğinde onlar Ulu Cami'yi yapmasa da biz yapacağız. Onlar o bölgeye sırtını dönse de biz deprem bölgesini kucaklamaya devam edeceğiz.

"İzmir için masaya oturun, uzattığımız eli sımsıkı tutun"

Konuşmasında İzmir Körfezi'ne de yer veren Bakan Kurum CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek şunları söyledi:

Sen bir işi meselen yapmak istiyorsan ilk önce git İzmir'i kendi şahsi meselen haline getir. Çünkü İzmir Körfezi bugün çürüyor. Çünkü İzmir Körfezi'nde balıklar ölüyor. Oksijen azalıyor. Kötü koku orada yaşayan İzmirlileri çileden çıkarıyor. Artık oralar gezilemez hale geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır tabiri caizse havaya bakıp ıslık çalıyor. Eğer siz, şahsi bir mesele yapacaksanız, İzmirli kardeşlerimizin geleceğini meseleniz yapın. 25 yıldır yönettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözmek adına masaya oturun. Bizim uzattığımız eli sımsıkı tutup, İzmir’in geleceği için ne yapabilirizin derdinde olun.

"Ankara ve İstanbul’un bekleyen talepleri kalmadı"

Bakan Kurum, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyaretleriyle ilgili de konuştu:

Halk için acilen yapılması gerekenleri hep birlikte istişare ettik. İtfaiye, zabıta ve personele dair taleplerini karşıladık. Artık Bakanlığımızda bekleyen herhangi bir talepleri kalmamıştır. Biz belediye başkanlarından, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan işlerine odaklanmalarını bekliyoruz. Gelin hep birlikte, İstanbul’un ve tüm şehirlerin meselelerine odaklanalım, şehirlerimizi başta deprem olmak üzere her alanda geliştirelim, güzelleştirelim.