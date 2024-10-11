A Milli Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A Milli Takımımız, Samsun'da Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

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UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A Milli Takımımız, Samsun'da Karadağ'ı konuk etti.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 Ay-yıldızlı ekibimiz kazandı. Millilerimizin galibiyet golünü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından 'Bizim Çocuklar' gruptaki puanını 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Samsun'a puan ümidi ile gelen Karadağ ise ilk iki maçta olduğu gibi bu mücadeleden de eli boş ayrılarak henüz puanla tanışamadı.

Türkiye, Uluslar Ligi'nin dördüncü maçında Pazartesi günü deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak. Saat 21.45'te oynanacak karşılaşmanın TV8 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.